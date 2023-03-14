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Papa John’s возможно продолжит работу отдельно от американской компании

  • 14/03/2023, 17:17
Автор:
исход иностранного бизнеса
В конце прошлого года оператором сети пиццерий вместо кипрской PJ Western стала отечественная компания «Комо».

Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John’s может продолжить работу отдельно от американской компании Papa John’s International, обновив при этом бренд и концепцию, пишет «Ъ».

В настоящее время на российском сайте пиццерии уже появился другой логотип.

Эксперты считают, что это может быть связано с предстоящей сменой названия.

Другой источник издания на ресторанном рынке предположил, что продажи бизнеса вовсе не последует и сетью продолжит управлять команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

Напомним, что Papa John’s занимает третье место в мире по числу пиццерий — 5,5 тысячи, из них 198 в России. В прошлом году сеть приостановила всю операционную, деловую и маркетинговую поддержку в России, а также взаимодействие с отечественным рынком.

Ранее редакция сообщала, что Swarovski окончательно покидает РФ.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : пиццерия кризис исход иностранного бизнеса бизнес


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