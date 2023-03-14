Papa John’s возможно продолжит работу отдельно от американской компании

Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John’s может продолжить работу отдельно от американской компании Papa John’s International, обновив при этом бренд и концепцию, пишет «Ъ».

В настоящее время на российском сайте пиццерии уже появился другой логотип.

Эксперты считают, что это может быть связано с предстоящей сменой названия.

Другой источник издания на ресторанном рынке предположил, что продажи бизнеса вовсе не последует и сетью продолжит управлять команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

Напомним, что Papa John’s занимает третье место в мире по числу пиццерий — 5,5 тысячи, из них 198 в России. В прошлом году сеть приостановила всю операционную, деловую и маркетинговую поддержку в России, а также взаимодействие с отечественным рынком.

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