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За 7 месяцев ВТБ продал более 20 тонн золотых слитков

  • 13/10/2022, 16:25
На одну сделку в среднем приходилось около 6 кг золота.

ВТБ одним из первых на рынке запустил продажу инвестиционных драгоценных мерных слитков, произведенных российскими аффинажными заводами. Речь идет о золоте 999-йновости сегодня пробы весом от 1 до 100 кг.

С марта 2022 года банк передал состоятельным клиентам 20,5 тонн золотых слитков. Всего за этот период ВТБ провел около 2,3 тысяч сделок по продаже драгоценного металла, средний вес которой составил 6 кг.

— Золото — надежный инструмент диверсификации активов в долгосрочной перспективе. Особенно к нему особенно повысился после отмены в марте НДС 20% на покупку золотых слитков. В основном крупные частные инвесторы приобретают драгоценный металл с целью сохранить капитал и сформировать защитный портфель, в том числе для будущих поколений, — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».

Стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Чтобы их приобрести, необходимо сделать предварительный заказ. Оплатить сделку можно рублями или валютой в рамках № 55-ФЗ. В рамках продажи выпускаются все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Покупатели могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении.

Фото pixabay.com

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Регионы: Сибирь

Теги : золото ВТБ


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