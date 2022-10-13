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Экс-чиновница и 16 опекунов пойдут под суд за хищение у детей 30 млн. рублей

  • 13/10/2022, 16:07
пособия на детей-сирот
Всего зарегистрировано 47 эпизодов преступления с пособиями для детей-сирот.

Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшей сотрудницы управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Усолье-Сибирскому и Усольскому району и 16 женщин-опекунов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении мошенничества с пособиями для детей-сирот (ч. 2-4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным следствия, в период с 2015 по 2020 годов обвиняемая, работая в органах опеки и попечительства, в сговоре с опекунами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изготавливала и представляла в банк фиктивные документы, разрешающие снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних опекаемых.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, на основании подложной документации обвиняемые обналичивали накопительные пособия, положенные детям-сиротам по достижению ими совершеннолетия. Как правило, половину от полученной суммы чиновница забирала себе, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению.

— В результате противоправных действий 39 опекаемым детям причинен ущерб на сумму свыше 30 млн рублей. В ходе расследования опекунами приняты меры к частичному возвращению незаконно снятых денежных пособий, — говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.

Преступления (47 эпизодов) выявлены сотрудниками полиции, расследование уголовного дела осуществлялось следователями СК.

 

Ранее редакция рассказывала еще об одной чиновнице, которая оставила без квартир 113 детей-сирот. 

Фото: pixabay — WikimediaImages

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Иркутск

Теги : пособия на детей-сирот накопительные пособия мошенничество


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