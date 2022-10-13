Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Как сообщает ТАСС, за резолюцию проголосовало 143 страны, против — 5, воздержались — 35. Для принятия текста документа необходима поддержка не менее двух третей участников голосования.

В документе также говорится о призыве к урегулированию конфликта в Украине путем мирных переговоров, политического диалога и других мирных средств.

Ранее Россия настаивала на том, чтобы данное голосование было проведено тайно. Как сообщает РИА НОВОСТИ, представитель РФ в ООН Василий Небензя высказался по поводу того, что председатель Генассамблеи находится «на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран».

Инициатива об открытом голосовании по резолюции была выдвинута Албанией, решение голосовать открыто было принято большинством голосов.

Врио губернатора области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале сегодня написал, что регион и не ждет признания от ГА ООН.

— Другой реакции мы не ожидали. Страны Европы, которые накачивают нацистскую Украину оружием все эти годы, формируют и поддерживают идеологию ненависти, держат в центре Европы неуправляемых террористов для реализации своих преступных целей — не признают наш референдум. Референдум, где мы приняли свое истинное и единственно верное решение, — пишет Балицкий. — Мы не ждем от них признания. Структуры, которые были созданы для созидания и защиты мира сегодня стали марионеткой Америки. Страны финансирующие ракеты, которые киевский режим сбрасывает на наши земли, давно не имею для нас значения.

Специальные сессии ООН принимают уже третью резолюцию. 2 марта был утвержден документ в связи с началом СВО России в Украине. В нем высказывались требования к РФ вывести войска из зоны конфликта. Текст документа поддержало большинство.

24 марта Генассамблея ООН приняла гуманитарную резолюцию по ситуации в Украине. Вина за сложившуюся ситуацию возлагалась на Российскую Федерацию. За документ также проголосовали большинство стран.

Напоминаем, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вхождению в состав Российской Федерации. Поддержало такое решение более 90% проголосовавших жителей регионов. 30 сентября президент РФ подписал договоры о присоединении областей к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее редакция сообщала, что Общероссийский народный фронт предлагает запретить покупать дорогие машины для чиновников.