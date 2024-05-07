За четыре месяца ипотеку в ВТБ оформили более 2,6 тысячи жителей Новосибирской области

Около 65% ипотечных сделок новосибирцы оформили по программе господдержки, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Средний размер одного кредита равен 3,9 млн рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он не изменился.

Преимущественно жители региона останавливали свой выбор на «семейной ипотеке» (800 сделок на 3,6 млрд руб). Основную программу господдержки оформили около 600 заемщиков на 2,4 млрд руб.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, отметил, что риск-политика Центробанка, которая направлена на охлаждение рынка кредитования, понемногу замедляет рынок ипотеки. При этом доля льготных программ в выдачах все еще остается высокой.

— Мы ожидаем, что в мае-июне спрос на ипотеку останется высоким – заемщики ждут завершения основной льготной программы и спешат выйти на сделки. Затем тренд может измениться, и спрос на жилищные кредиты вновь начнет снижаться, — добавил эксперт.

По оценке специалистов банка, в апреле продажи ипотеки в стране составили 455 млрд руб, увеличившись на 2% к марту 2024 года и показав снижение на 20% к апрелю минувшего года. Такой тренд вызван высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме.

По результатам четырех месяцев заемщики получили на приобретение жилья примерно 1,5 трлн руб. — на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.