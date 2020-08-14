За детский сад можно заплатить на почте

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно прийти в любое почтовое отделение области с платежным документом об оплате посещения детского сада. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст квитанцию, сообщает пресс-служба УФПС Новосибирской области.

Оплатить посещение детского сада можно и на дому — с помощью почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом. Вызов мобильного почтальона на дом осуществляется по телефону контактного центра Почты России 8-800-100-00-00 (звонок бесплатный). Или можно воспользоваться услугой при очередном визите работника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.

Напомним, детские сады Новосибирской области приступят к работе 17 августа.

Фото предоставлено Почтой России