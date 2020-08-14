На Левобережном полигоне установят линию по сортировке ТКО

— Левобережный полигон для утилизации ТКО сформировался в Новосибирске стихийно. Его форма такова, что земельный участок используется не оптимально, так как с нескольких сторон к нему нет проезда по муниципальной земле. Эти земли находятся в собственности Новосибирского района. Именно поэтому мы обратились к губернатору региона и руководству района с просьбой предоставить городу небольшую узкую полоску земли для формирования необходимого проезда к участку, — рассказал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Речь идет именно о равномерном использовании территории, а не о наращивании площади полигона.

— Закрыть площадку мы сейчас не сможем, так как встанет вопрос об открытии новых полигонов, отведении новых земель. С одной стороны — это всегда конфликтный вопрос, — поясняет мэр. — С другой, при открытии новых полигонов, которые будут расположены в отдалении от Новосибирска неизбежно увеличение транспортного плеча при перевозке отходов и это скажется на тарифе по утилизации ТКО.

Левобережный полигон сегодня принимает около 6 тыс кубометров ТКО в сутки. Мусор поступает не только из Новосибирска, но и из прилегающих районов области.

По его словам, у муниципалитета есть возможность реанимировать на имеющемся рядом с Хилокским рынком участке не введенную в свое время линию сортировки ТКО.

— Я дал поручение проработать вопрос об использовании этой линии в интересах нашего полигона. Чем глубже будет сортировка, тем меньше объем утилизации ТКО. Не исключаю, что в дальнейшем здесь будут использоваться новые технологии, — добавил мэр.

Ответ по сортировочной линии для Левобережного полигона Локоть рассчитывает получить от экспертов в течение одного – двух месяцев. Финансирование этого проекта будет закладываться в бюджет 2021 года.

Напомним, на минувшей неделе на Левобережном полигоне было зарегистрировано очередное крупное возгорание с которым МУП «Спецавтохозяйство» не может справится до сих пор. В частности, у предприятия возникали сложности с грунтом для засыпки очага возгорания и для решения этого вопроса мэру пришлось обращаться к губернатору области.

В марте 2020 года МУП «Спецавтохозяйство» запустило две линии по сортировке ТКО на Гусинобродском полигоне. Мощность каждой установки — 25 тысяч тонн в год. Это примерно 10% отходов, которые поступают на полигон. Мусоросортировочные установки «Спецавтохозяйство» закупало в Екатеринбурге. Общий объем инвестиций — 15 млн рублей.

Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» Вконтакте