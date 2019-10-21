Завтра в Новосибирске стартует конференция OpenBio

Одно из самых масштабных научных событий России в сфере биотехнологий конференция OpenBio пройдет в Новосибирской области с 22 по 24 октября. Конференция OpenBio шестой год собирает в наукограде Кольцово научный потенциал всей страны.

Конференция OpenBio-2019:

Ученые из 21 региона России и 8 стран мира

94 выступления с докладами за 3 дня

Более 200 тезисов, отобранных для публикации в научном сборнике OpenBio

Четыре секции конференции: «Вирусология», «Биотехнология», «Молекулярная биология» и «Биофизика», впервые добавленная в программу в этом году

Делегации с бизнес-миссиями из пяти стран: Бельгии, Франции, Германии, Испании и Белоруссии

Более 800 зарегистрированных участников

Специальная лекция от Сергея Ращенко, к. г.-м. н., посвященная СКИФу. Тема: «Синхротронное излучение: что это и зачем нужно биологу?» (13:50, 23 октября)

Установочные лекции от ученых мирового уровня:

Валерий Мальцев, д. ф.-м. н, профессор биофизики. Тема: “Передовая в мире клиническая диагностика от биофизиков. Место рождения — Новосибирск, время рождения — сейчас» (09:20, 22 октября)

Сергей Нетесов, член-корреспондент РАН, д.б.н.: Тема: «Рекомбинантные вакцины: история и современная ситуация» (13:40, 22 октября)

Петр Чумаков, профессор, д.б.н. Тема: «Панели онколитических вирусов для персонализированной терапии онкологических заболеваний» (09:20, 23 октября)

Анча Баранова, профессор из Университета Джорджа Мейсона (Фэрфакс, США), д.б.н. Тема: «Межтканевая кооперация: гомеостатический обмен молекулами-помощниками и новые терапевтические возможности» (09:20, 24 октября)

— Конференция дает молодым ученым возможность обмена опытом и признание со стороны коллег. С практической точки зрения, если результаты исследования отмечены жюри – в дальнейшем, при поиске финансирования на проект, это может оказаться дополнительным плюсом, — отмечает заместитель генерального директора ГНЦ ВБ «Вектор», председатель жюри в секции «Биотехнология» Елена Нечаева.

Принять участие в событиях OpenBio можно, зарегистрировавшись на сайте openbio.ru, где представлена полная программа и сетка мероприятий.

Фото предоставлено организаторами мероприятия