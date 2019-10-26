За девять месяцев новосибирцам оказано платных услуг на сумму более 124 млрд. рублей

По предварительным данным в январе – сентябре 2019 года населению Новосибирской области было оказано платных услуг на сумму 124,2 млрд. рублей, что на 0,2% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что по объёму платных услуг Новосибирская область занимает четырнадцатое место в Российской Федерации и второе в Сибирском федеральном округе.

По данным статистиков, в структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (19,5%), телекоммуникационные (16,1%) и транспортные (14,1%) услуги.

— В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 44,5 тыс. рублей (87,1% к среднероссийскому уровню), из них на коммунальные услуги приходилось 8,7 тыс. рублей (82,5%), телекоммуникационные – 7,2 тыс. рублей (102,1%), транспортные услуги – 6,3 тыс. рублей (58,9%), — уточнили в Новосибирскстате.

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