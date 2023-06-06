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Таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 600 млн рублей

  • 06/06/2023, 09:39
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Таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 600 млн рублей
Возбуждено два уголовных дела о контрабанде.

В Сибирском таможенном управлении (СТУ) состоялась межведомственная рабочая встреча по вопросам минимизации рисков проведения сомнительных сделок экспортерами лесоматериалов округа.

— С начала 2023 года таможенными органами Сибири проведено 182 проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства экспортерами леса и лесоматериалов, — сообщила пресс-служба СТУ. — В результате выявлено нарушений на сумму 597,9 млн рублей, возбуждено 529 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства РФ». Наложено штрафов на сумму 131,7 млн рублей. Кроме того, в результате межведомственного взаимодействия таможенных органов с Росфинмониторингом возбуждено 2 уголовных дела по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Экспорт продуктов лесопереработки

Сибирские регионы просят разрешить экспорт продуктов леспрома на местных пунктах пропуска

Напомним, вчера губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому томские лесоэкспортёры вновь смогут поставлять свою продукцию через ближайшие пограничные пункты. Это пункты «Кулунда», «Веселоярск» и «Ольховка» на Алтае и в Омской области.

— Наши предприятия всегда вывозили продукцию через сибирские пункты неподалёку. Но в конце прошлого года порядок был изменён, и ближайший к нам пункт пропуска оказался за 1400 километров, в Курганской области. Это далеко и дорого для наших предприятий, — отметил Мазур. — Мне рассказали о проблеме представители ЛПК. Вместе с командой томских депутатов Госдумы и сенаторов мы попросили правительство расширить перечень пограничных пунктов. Чтобы томские компании могли развиваться, а рабочие и инженеры кормить семьи. Глава кабинета министров подписал соответствующее постановление, оно вступило в силу!

Этот вопрос представители регионов Сибири также поднимали на Красноярском экономическом форуме – 2023.

Ранее редакция сообщала, что Китай стал основным покупателем леса в Красноярском крае в 2022 году. 

Фото с сайта Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок ВЭД

Регионы: Сибирь

Теги : Экспорт леса нарушение валютного законодательства


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