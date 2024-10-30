Началось второе десятилетие строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске

Перед октябрьской сессией горсовета Новосибирска депутат Александр Бурмистров предложил внести в повестку вопрос о юбилее с момента начала строительства четвертого моста через Обь.

— Сегодня исполняется 10 лет с момента начала строительства в Новосибирске этого объекта. Ситуация критическая, тысячи новосибирцев стоят в пробках. Предлагаю всем городом отметить это событие и готов внести свои предложения, как это сделать, — заявил Бурмистров.

В ходе голосования его предложение поддержали 16 депутатов, 8 высказались против, 17 воздержались.

Напомним, первоначально проект четвертого моста готовила компания ОАО «Институт «Стройпроект». На эти цели было выделено 160 млн рублей. На IV Международном форуме «Транспорт Сибири» в 2015 году Минтранс региона сообщил, что мост будет строится в рамках государственно-частного партнерства. Начальник Федерального казённого учреждения «Дороги России» Федерального дорожного агентства Иван Григорович уточнял, что срок концессии планируется на 20 лет, а само строительство планируется провести с 2016 по 2020 годы. Инвестора планировалось определить к концу 2015 года. Ориентировочная стоимость реализации самого проекта на тот момент составляла около 25 млрд рублей. Общая стоимость строительства моста и деловой зоны вокруг него — порядка 80 млрд рублей. В конце 2015 года стало известно, что область рассчитывает получить от государства до 50 % от стоимости инфраструктурного объекта. В 2015 году проект строительства платного моста через Обь был одобрен на инвестиционном совете, к его реализации были приглашены потенциальные инвесторы. Среди потенциальных претендентов на концессию назывались «Газпромбанк», ВТБ и Группа компаний «Лидер».

К лету 2016 года неожиданно стоимость строительства четвертого моста выросла до 50 млрд, а совокупный доход концессионера до 91 млрд рублей. В конце 2016 года после корректировки финансово-экономического обоснования проекта и оптимизации, «минимальный гарантированный доход» концессионера снизился до 52 млрд рублей.

Средства областного бюджета в размере чуть более 4 млрд рублей предполагалось направить на подготовку территории для строительства моста, рассказывал Сергей Титов, на тот момент министр транспорта региона. Срок окупаемости проекта предполагался 20 лет, за это время инвестор должен был окупить вложения в строительство и в эксплуатацию, так как по 2041 год он должен был нести и расходы по обслуживанию и текущему ремонту моста.

— Предполагаемый первоначальный трафик в 2022 году — 86 тыс автомобилей в сутки. Таким большим он будет из-за ремонта Октябрьского моста, который, как планируется, будет закрываться частями на два-три года. После этого трафик четвертого моста снизится до 50 тыс автомобилей и будет постепенно возрастать. В 2041 году он превысит 70 тыс автомобилей в сутки. Если расчеты трафика не оправдаются, бюджет должен будет компенсировать недостающие сборы инвестору, — говорил Титов.

Ожидалось, что доходы от платы в первый год эксплуатации составят 4,19 млрд рублей, а в 2041 году — 5,08 млрд рублей. Предполагалось, что плата за проезд легкового автомобиля по мосту в 2022 году составит 150 рублей, грузового —700 рублей.

После жесткого обсуждения в региональном парламенте стоимость строительства моста упала в два раза. В общей сложности, в результате проведенной оптимизации, «минимальный гарантированный доход» концессионера ориентировочно составит 52 млрд рублей.

В 2017 году концессию по четвертому мосту выиграло ООО «Сибирская концессионная компания». Победитель сделал шаг на снижение по двум основным критериям, выставленным на торги: по 50 млн руб — на федеральный грант (на старте был 26, 277 млрд руб) и на минимальный гарантированный доход (47,142 млрд).

Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. По данным на конец 2023 года, стоимость строительства моста оценивалась почти в 45 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что группа «ВИС» опровергла новое увеличение финансирования четвертого моста.