За девять месяцев в Новосибирской области оформлено более 57 тысяч ипотек

Число зарегистрированных ипотек в сентябре 2020 года превысило показатели начала текущего года почти в 2 раза и составило 8458. Для сравнения, в сентябре прошлого года за регистрацией ипотек обратилось меньше 6 тысяч новосибирцев, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Всего с начала года региональным управлением Росреестра было зарегистрировано более 57 тысяч ипотек, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Росту ипотечных сделок в текущем году способствовали государственные программы по предоставлению льготной ипотеки и результаты регистрационной деятельности новосибирского Росреестра в третьем квартале лишь подтверждают это. С июля по сентябрь в регионе зарегистрировано 25,3 тысяч ипотек, что в 1,6 раз больше, чем в предыдущих кварталах 2020 года, и на 37% больше, чем в третьем квартале 2019 года.

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