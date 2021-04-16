Производство и особенности эволюции тепловизорного оборудования

Последние работают только в видимом спектре, им требуется хорошее освещение для фиксации картинки. Первые улавливают инфракрасные лучи или так называемое тепловое поле. Для этого им не требуются ни идеальные условия видимости, ни близкое расположение к источнику тепла. Благодаря инновационными методикам производства в продаже есть тепловизоры, дальность действия которых составляет несколько километров, что недостижимо для обычной камеры.

Производство тепловизоров: основные технологии

Тепловизорное оборудование создается по двум основным методикам. Самая распространенная базируется на применении неохлаждаемой матрицы. Ее используют для производства миниатюрных измерительных приборов, отличающихся низким уровнем энергопотребления, высоким разрешением, эргономичностью, малым весом.

Производятся и тепловизоры с охлаждаемой матрицей. В их конструкции применяется криогенное охлаждение. Это проводит к увеличению энергопотребления, повышению массы. Главное преимущество данной технологии – способность более чутко реагировать на малейшие изменения в окружающем пространстве.

В настоящее время производство тепловизоров осуществляют иностранные и отечественные предприятия. В России широкую известность получила компания KARNEEV SYSTEMS. Она предлагает потребителям устройства и целые системы для разных целей применения, включая эпидемиологический контроль, охрану объектов.

Эволюция тепловизоров

Впервые технология стала приобретать популярность в 50-е годы прошлого столетия. Приборами, улавливающими тепло, пользовались армии Америки и Южной Кореи. Спустя короткий срок аналогичные устройства появились у сотрудников спецслужб, правоохранительных органов. Это были достаточно громоздкие, тяжелые аппараты. Их дальность действия была минимальной, а стоимость ошеломляющей из-за дорогостоящих объективов. В результате последующего развития технологии появились совершенно уникальные тепловизоры:

модули для смартфонов;

высокотемпературные устройства, способные выдерживать температуру в несколько сотен градусов;

модули для беспилотных летательных аппаратов;

комплексы со встроенными системами оповещения, фотофиксации, интегрируемые в СКУД.

В современных устройствах применяются разные виды анализа информации. Это существенно упрощает работу пользователя, позволяет без труда идентифицировать повышенную температуру и даже ее источник.

Подготовлено по материалам https://www.karneev.com/