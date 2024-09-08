За два года почти в 2,5 раза сократилась доля «займов до зарплаты» в Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области сократился спрос на займы до 7 дней. К таким выводам пришли аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

В 2022 году по итогам восьми месяцев на долю недельных займов в сегменте PDL в регионе приходилось в среднем 16,2%, в 2023 году — 14,8%. По итогам января-августа 2024 года этот показатель снизился до отметки 6,7%.

Эксперты считают, что такая тенденция наблюдается из-за того, что клиентам выгоднее максимально сдвигать сроки выплат и пользоваться деньгами дольше за ту же стоимость. Идет переориентирование рынка МФО на среднесрочные Installment-займы (IL).

Напомним, с 1 июля максимальная ставка снижена до 0,8% в день (ранее 1% в день), следовательно кредиторы менее интенсивно начисляют проценты, что сокращает темпы увеличения задолженности. Кроме того, с января 2023 года в России действуют макропруденциальные лимиты (МПЛ). Они постепенно ужесточались.

— Кредиторы заинтересованы в перетоке наиболее качественных PDL-клиентов в IL-сегмент, что также отражается на снижении исследуемого показателя, — отметил гендиректор Moneyman Александр Пустовит.

По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2024 года портфель микрозаймов в России вырос за на 7% квартал к кварталу и на 24% год к году, достигнув 472 млрд рублей. В структуре выдач стабильно увеличивалась доля займов IL. На них пришлось 49% займов (кварталом ранее – 46%). В целом в России в первом квартале 2024 года работало 987 МФО.

Ранее редакция рассказывала, что рынок микрофинансирования быстро адаптируется к новым реалиям. Ужесточение требований способствует консолидации рынка и усилению позиций крупных игроков.