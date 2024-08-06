Трансформация и консолидация рынка МФО

Регулятор вводит ограничения

Банк России недоволен бурными темпами кредитования населения и продолжает ужесточать регулирование выдачи необеспеченных кредитов и займов. Регулятор повышает банковские ставки и вводит ограничения для МФО: ограничена ставка (не более 0,8% в день) и уменьшены макропруденциальные лимиты (МПЛ). Эти изменения коснулись в особенности займов «до зарплаты» (PDL-займов).

С 1 октября 2024 года для МФО начнут действовать новые нормы резервирования, которые затронут некоторые виды уже среднесрочных займов на сумму от 30 000 рублей на срок от 30 дней и выше (IL).

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов констатировал, что ужесточение требований ЦБ к деятельности кредитных организаций оказывает прямое влияние на клиентскую базу МФО.

— После установления с 1 июля макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам мы не можем выдавать займы клиентам, если их долговая нагрузка слишком высокая и на погашение долга человек тратит более 80% своего дохода. Мы отмечаем заметное проседание своих объемов выдач непосредственно после 1 июля 2024 года, — говорит эксперт.

Часть МФО в ответ на введение новых МПЛ увеличила сроки микрозаймов «до зарплаты» до максимально возможных 6 месяцев. Это позволило выполнить требования регулятора и не сократить объем выдач. Объемы выданных микрозаймов показывают положительную динамику.

Переток клиентов в МФО

Константин Шарапов подчеркнул, что ужесточения требований ЦБ практически не повлияли на спрос заемщиков МФО, поскольку у банковских и микрокредитных займов совершенно разные аудитории, а следовательно, и цели.

— В банке, как правило, выдают более крупные суммы денег и на срок от 1 года, то есть на долгий период, мы же специализируемся на коротких займах и небольших суммах до 30 000 рублей. Повышение ставок не равно росту обращений в МФО, прямого перетока нет, поскольку наши ставки все равно выше, чем в банках. Скорее, мы можем говорить о перераспределении клиентов между игроками микрокредитной отрасли. Сегодня при одинаковых, установленных законом условиях для займов в МФО на первый план выходит сервис и клиентоориентированность компаний, — констатирует он.

Директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Никита Коточигов также не наблюдает сильного перетока клиентов банковского качества в сферу микрозаймов. По его словам, стабильный спрос на займы обусловлен не столько действиями ЦБ, сколько общей экономической ситуацией в стране.

— На самом деле заемщики МФО малочувствительны к таким макропоказателям, как ключевая ставка, курс рубля или динамика процентных ставок на финансовом рынке. Клиентский спрос обусловлен необходимостью решать неотложные вопросы или закрывать «кассовые разрывы» в семейном бюджете. Те клиенты, которым по соображениям ПДН (Показатель долговой нагрузки. — Ред.) отказывают банки, по уровню риска достаточно хорошие, поэтому они не готовы иметь дело с заемными средствами по ставкам МФО, — уверен эксперт.

Тем не менее многие эксперты говорят о заметной переориентации банковских клиентов на микрофинансовый сектор из-за усиления кредитного скоринга (МПЛ введены и в банках).

— Сегодня мы видим явную трансформацию структуры финансового рынка, то есть смешение клиентских аудиторий банков и МФО. Это подтверждает и наша внутренняя статистика: количество банковских заемщиков и суммы взятых ими займов растут. Так, например, в 2024 году мы ожидаем практически восьмикратного роста к показателям 2021 года в денежном выражении, — констатирует управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров добавляет, что в «Займере» в потоке ежемесячных выдач до половины займов оформляются бывшими банковскими клиентами. Он подчеркивает, что их платежная дисциплина лучше, чем у традиционных заемщиков МФО. Это отражается на росте качества портфеля, повышении возвратности займов и снижении затрат на взыскание задолженности.

— В связи с этим микрофинансовые компании интенсивно расширяют свои продуктовые линейки аналогами потребительских кредитов: среднесрочными IL-займами, виртуальными картами с кредитным лимитом, залоговыми займами и т.д. Они пользуются спросом у банковских клиентов. Так, например, в «Займере» во втором квартале текущего года объем выдач IL-займов (на срок до года, суммой до 100 000 рублей) вырос на 91,3% (г/г), — уточняет он.

В пресс-службе СРО «МиР» подчеркнули, что далеко не каждая заявка теперь проходит одобрение. Так, в категории первичных клиентов одобрение получает в лучшем случае каждая пятая заявка.

Доходы клиентов растут

— По данным Центробанка, общий объем портфелей МФО в России увеличился в первом квартале 2024 года на 8%. Этот рост обусловлен в первую очередь розничным кредитованием — займами в сегментах PDL Installment loans. При этом доходы клиентов МФО, конечно же, растут. Сегодня среднестатистический заемщик получает от 50 000 рублей в месяц, что сопоставимо со средним доходом по стране, — констатирует генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Согласно аналитике СРО «МиР», чаще всего клиентами микрофинансовых организаций являются люди, которые имеют постоянный стабильный доход. Более половины клиентов (57%) работают по найму, причем 55% из них — в должности специалиста. Средний доход заемщиков — 60 000-65 000 рублей.

— В этом году мы отмечаем улучшение среднего дохода клиентов. За 6 месяцев средний доход вырос в 1,5 раза, — констатирует Мария Копыловская, CRO МФК «Джой Мани».

Анализ клиентов в МФК «Лайм-Займ» тоже показал рост среднего дохода клиентов. За последние 10 лет (с 2014 по 2023 год) он увеличился на 60,5% — с 55 313 до 88 788 рублей. При этом доходы мужчин выросли больше, чем доходы женщин — на 61,3% против 58,6%. Еще одна заметная тенденция — у семейных россиян доходы растут быстрее, чем у холостых, уточнила Олеся Киселева.

О последовательном росте доходов клиентов говорит и Роман Макаров. По его словам, по состоянию на июнь 2024 года средний доход клиента «Займера» составляет 75 900 рублей (в марте 2024 года средние доходы заемщиков МФО составили 65 200 рублей, в марте 2023 года — 59 000 рублей)

— Мы связываем этот рост не только с изменениями в экономике, но и с перетоком к нам банковских клиентов, — говорит эксперт.

Платежная дисциплина

При этом опрошенные Infopro54 эксперты отмечают, что действие макропруденциальных лимитов способствовало улучшению качества портфелей МФО и улучшению платежной дисциплины заемщиков. По словам Константина Шарапова, МПЛ, с одной стороны, ограничили возможность МФО выдавать средства клиентам с высокой долговой нагрузкой, с другой — повлияли на качество заемщиков в сторону улучшения их платежеспособности.

В СРО «МиР» также рассказали, что по итогам первого квартала 2024 доля просроченной задолженности составила 34,9%, тогда как годом ранее — 37,14%.

— Просрочка, по сравнению с прошлым годом, по нашим оценкам, выросла на 1-2 п. п. и сейчас сопоставима с уровнем 2022 года. Это нормально на фоне роста бизнеса. К тому же примерно настолько же сократилась доля пролонгаций. То есть в целом процент своевременно погашаемых займов остается таким же, как и был, — добавляет генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Об улучшении платежной дисциплины у повторных клиентов CRO МФК «Джой Мани», которые возвращаются в компанию вновь и берут займы, говорит и Мария Копыловская.

— Это связано с тем, что из-за роста макропруденциальных лимитов компания чаще отказывает клиентам с высокой платежной нагрузкой. Относительно прошлого года платежная дисциплина выросла на 2,5 п.п, — констатирует эксперт.

Перспективы

Крупные игроки смогли довольно быстро адаптироваться к изменениям, они изменили свою продуктовую стратегию и бизнес-модель. По мнению Романа Макарова, рынок МФО по итогам 2024 года покажет рост.

— Наша базовая оценка — рост на 20% относительно 2023 года, но, оценивая рынок в моменте, мы можем говорить и о более существенном росте — до 25%. Он будет обоснован ростом выдач среднесрочных продуктов, развитием сегмента «товарных» POS-займов. «Займер» намерен ввести такой продукт в ближайшей перспективе для своих заемщиков, — говорит он.

Олеся Киселева тоже настроена позитивно. Эксперт уверена, что в 2024 году многие МФО пересмотрят свою продуктовую линейку.

— От игроков мы ожидаем, скорее, осторожности, чем риска. Можно предположить, что многие МФО пересмотрят продуктовую линейку в пользу Installment-займов. Предполагаем, что не все участники рынка смогут успешно адаптироваться к ужесточению регулирования со стороны Банка России — в этом отношении мы согласны с оценкой рейтингового агентства «Эксперт РА», согласно которой рынок МФО может в 2024 году сократиться на 18% или даже больше. Но наиболее крупные МФО с большим запасом капитала, в том числе МФК «Лайм-Займ», достойно пройдут этот период, — уверена она.

В СРО «МиР» отметили, что рынок микрофинансирования постоянно находится в процессе трансформации и изменений подходов. В том числе по причине новых законодательных инициатив.

— Чтобы сохранить рентабельность, бизнес вынужден постоянно перестраивать модели и подстраиваться под новые реалии. Поэтому совершенно очевидно, что период бурного роста остался в прошлом. Прогноз на этот год у нас достаточно консервативный. Таким образом, если не будет никаких сильных рыночных потрясений, в этом году рынок может показать прирост, однако он будет более скромный, показатели будут сильно варьироваться от компании и той политики, которую она ведет, — отметили в компании.

По мнению генерального директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, свои портфели наращивают и независимые компании, и МФО, принадлежащие банкам. На фоне регуляторных ограничений (в частности, ужесточения макропруденциальных лимитов) банкам становится выгоднее перенаправлять большую долю своего отказного трафика в собственные МФО.

Однако Никита Коточигов считает прогнозы об увеличении выдач микрозаймов нереальными. Он предполагает, что микрофинансовый рынок в конце 2024 года столкнется с охлаждением, а темпы его роста будут замедлены.

— Уже в третьем квартале объем выдач вряд ли превысит показатели второго квартала. В четвертом квартале эта тенденция, скорее всего, закрепится, и рынок застынет на уровне второго квартала.

А Мария Копыловская пока не берется строить прогнозы. По ее словам, речь идет о прямой конкуренции между технологическими решениями игроков сегмента МФО в борьбе за клиента.

— Рынок МФО пытается лавировать между ужесточением требований ЦБ и предоставлением клиенту той услуги, которую он запрашивает: это продуктовая линейка, удовлетворяющие условия, а также скорость обработки заявки. В этой конкуренции выстоят не все, а только самые сильные игроки рынка, способные быстро и эффективно реагировать на меняющиеся тенденции, — резюмирует она.

Фото: freepik.com/Автор: freepik

Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера

Фото Олеси Киселёвой предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков

Фото Романа Макарова предоставлено компанией МФК «Займер», автор: Станислав Целуйкин

Фото Никиты Коточигова предоставлено компанией МФК «МигКредит», из личного архива спикера

Фото Марии Копыловской предоставлено пресс-службой компании МФК «Джой Мани»