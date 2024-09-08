Акция «Ленинградский набат» пройдет в Новосибирске

«Ленинградский набат» — это городская акция в Новосибирске, в которой примут участие дети и молодёжь.

По инициативе ветеранов, переживших блокаду, акция пройдёт в понедельник, 9 сентября, в 12:00. Она состоится во всех школах, молодёжных и общественных центрах города. Участники почтут память жертв блокады Ленинграда.

Стоит отметить, что в 1941 году в Новосибирск приехало более 100 тысяч ленинградцев, также было перенесено семь заводов и более 50 организаций. На четверть столица Сибири стала Ленинградом.

В это время в осаждённом городе оставалось более 2,5 миллионов жителей. За время блокады умерло более миллиона человек. Оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа.

Ранее редакция сообщала о том, что День памяти освобождения Ленинграда от блокады почтили в Новосибирске.