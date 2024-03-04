«За два месяца накопилось 4 тысячи»: у матери отобрали детей из-за долга за электричество под Новосибирском

В Новосибирской области 42-летняя Анастасия лишилась двух младших детей 10 и 8 лет из-за долга за электричество.

В крепкие морозы семья была вынуждена включать во всем доме обогреватели, так как печка не справлялась с холодами.

― В комнате у детей было прохладно, поэтому мы дополнительно грелись от электрических батарей. За два месяца накопился долг в 4 тысячи рублей и как на зло закончились дрова. Я ждала детские пособия, чтобы рассчитаться с долгами и купить топливо. И вдруг без предупреждения энергосбыт мне отключает свет, ― рассказала Infopro54 Анастасия.

Обычно, где тонко там и рвется. Но сибирячка не отчаялась и решила попросить помощи у соцзащиты, где она стоит на учете как малоимущая. Она написала заявление с просьбой выделить материальную помощь, но вместо этого к ней в дом пришли сотрудники опеки и полицейские.

― Они сказали, что если не отдам ребятишек добровольно, то все-равно изымут, так как нет в доме света и нечем его топить. Предложили потом в суде доказывать, что я нормальная мать. В итоге сына и дочку увезли в реабилитационный центр. Сказали, что временно, пока я не решу сама свои проблемы, ― жалуется женщина.

Пролив море слез, Анастасия стала пытаться устроиться на работу. Обычно эти попытки всегда заканчивались неудачей, так как к небольшому выбору работодателей в сельской местности добавляется еще и сложный диагноз. Женщину, у которой официально признан ВИЧ, на первом же собеседовании исключают из списка кандидатов на любую должность.

И вдруг на пути многодетной матери встретился добрый человек. Им оказался местный депутат Колыванского района от партии «Справедливая Россия – За Правду» Виктор Коротков.

― Мы познакомились случайно. Я подвез ее из Колывани до деревни. По дороге разговорились и Анастасия поделилась своими проблемами. Она уже была в отчаянье, ― рассказывает народный избранник.

Депутат выслушал сибирячку и попытался ей помочь.

― Он погасил задолженность перед коммунальщиками, оплатил 3 000 рублей за повторное подключение дома к электросети, а также снабдил запасом дров. Теперь все условия для возвращения детей домой есть. Осталось только доказать, что больше такая ситуация не повторится, ― говорит Анастасия.

Кроме того, Виктор Коротков похлопотал, чтобы женщину приняли на работу уборщицей в сельскую больницу. Сейчас она проходит медицинскую комиссию и уже готова приступить к своим обязанностям.

― Я представляю, какой шок испытали дети и в каком состоянии моральном находятся сейчас вдали от мамы. Не смотря на трудные жизненные условия, у семьи есть свой дом, они одеты, обуты и накормлены. Да, иногда случаются трудности и человек вынужден просить о помощи. Но она должна быть реальной, а не травмирующей. Сейчас я надеюсь, что у нас получится в ближайшее время забрать ребятишек. Готов привезти их из Новосибирска, ― обещает депутат.

Местные жители тоже в недоумении от произошедшего. Они давно знают эту женщину, видели, как она вырастила двух старших сыновей, один из которых сейчас служит в армии. Анастасия не ведет разгульный образ жизни, старается изо всех сил, чтобы у детей было все самое необходимое. Кроме того, пытается еще помогать родителям, которые живут в соседнем селе и борются с онкологией.

Чиновники, применившие формальные меры к семье, решив бытовой вопрос изъятием детей, могли бы, конечно, проявить человечность, но получилось так, как получилось.