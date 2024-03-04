В мире фастфуда можно найти блюда, которые не наносят вреда здоровью

Диетолог из сервиса Budu Наталия Гридина в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала, что в фастфуде есть продукты, которые смело можно считать неопасными для здоровья.

По словам эксперта, например, бургер, может быть даже полезен, так как содержит необходимые организму белки, углеводы, жиры, витамины и аминокислоты. Однако для этого его всего лишь нужно приготовить из нежирных сортов мяса и без избыточного содержания соуса.

Кроме того, специалист обратила внимание на сэндвичи, которые можно употреблять на обед, когда другие варианты по каким-то причинам недоступны.

Наталия Гридина убеждена, что и шаурма может стать частью сбалансированного питания. При этом она не должна быть слишком большого размера и включать в себя свежие овощи, нежирное мясо и небольшое количество соусов, поэтому лучше всего готовить ее самостоятельно в домашних условиях.

Гридина также напомнила о роллах из свежей рыбы и риса, как пример полезного фастфуда.

Собеседница издания добавила, что ежедневно употреблять только пиццу, роллы и бургеры нежелательно. В таком случае польза от них будет сомнительной, однако, перекусывать время от времени без вреда для здоровья и фигуры вполне возможно.

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