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Жителям Омска и Красноярска предложили новые скидки на проезд

  • 02/09/2022, 14:01
Льготы на проезд в Красноярске, Омске
Новые льготы на проезд в общественном транспорте продвигает отечественная платежная система.

В общественном транспорте Омска и Красноярского края поездки по базовому тарифу стали дешевле: на 7 рублей в Омске и на 8 рублей в Красноярском крае, если оплачивать их картой «Мир», загруженной в смартфон. Такую акцию с 1 сентября объявила платежная система. Также в Омске можно сэкономить 9 рублей по базовому тарифу при оплате проезда Единой картой жителя, которая также выпускается на базе российской платежной системы. Единую карту жителя также можно загрузить в мобильный платежный сервис. Предложение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях городского пассажирского транспорта, оборудованных терминалами для приема бесконтактных карт, уточнили в пресс-службе платежной системы.

На сегодняшний день в Омской области выдано свыше 1,5 млн карт

национальной платежной системы «Мир», а в Красноярском крае — порядка 2,5 млн карт.

Эту новость прокомментировал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

—  При оплате телефоном, который работает на системе Android, через банковский терминал с помощью приложений MirPay и SamsungPay, действительно, на карте блокируется 32 рубля. Но после обработки операции роботом, 8 рублей будут возвращены. Дополнительно на автобусах у перевозчиков, которые участвуют в проекте платежной системы «Мир», появятся наклейки, что на этом маршруте действует скидка, — сообщил в своем Telegram-канале Зайцев.

Под публикацией акции уже появились негативные комментарии.

— При попытке оплатить проезд кондуктор каждый раз говорит, что нет связи с банком, — пишет житель Красноярского края.

В ответ Зайцев попросил написать в комментариях (в Telegram-канале) номера маршрутов и название перевозчиков, где безналичная оплата по банковской карте регулярно не работает. В последствии, по его словам, все данные будут сведены в единую таблицу, и он отправит запрос департаменту транспорта, а также перепроверит у банков — были ли обращения от предпринимателей о неработающих терминалах.

Опираясь на комментарии Зайцев также отметил, что проблем с оплатой картой почти не бывает в муниципальном транспорте, зато они регулярно возникают у частников. Также он обратил внимание на то, что осуществляет ли департамент транспорта — как заказчик городских перевозок — контроль за возможностью безналичной оплаты проезда или верит перевозчику на слово, что «терминал не работает». И есть ли соответствующий пункт в договоре перевозок.

—  Предлагаю департаменту транспорта — как заказчику городских перевозок—  инициативно запустить «горячую линию» по поводу оплаты проезда, принимая и оперативно разбираясь в отказах принять оплату банковской картой. И объявления об этом развесить во всех автобусах на видном месте, — подвел итог Илья Зайцев в своем Telegram-канале.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют повысить проезд на метро. 

Фото с сайта платежной системы «Мир»

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Омске Льготы на проезд в Красноярске


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