Подозреваемого в ограблении магазина задержали под Новосибирском

В селе Евсино Искитимского района Новосибирской области мужчина угробил магазин.

— Неизвестный, скрыв лицо шарфом, ворвался в торговое помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать имеющиеся денежные средства, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Продавец отдал мужчине более 5 тысяч рублей, а после скрылся.

Полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. У него была изъята зажигалка в виде пистолета. После выяснилось, что подозреваемый потратил деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело за «разбой». Мужчину заключили под стражу.

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