Подозреваемого в ограблении магазина задержали под Новосибирском

В селе Евсино Искитимского района Новосибирской области мужчина угробил магазин.
— Неизвестный, скрыв лицо шарфом, ворвался в торговое помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать имеющиеся денежные средства, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Продавец отдал мужчине более 5 тысяч рублей, а после скрылся.
Полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. У него была изъята зажигалка в виде пистолета. После выяснилось, что подозреваемый потратил деньги на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело за «разбой». Мужчину заключили под стражу.
Ранее редакция сообщала о том, что курьер-мошенник обманул пятерых пенсионерок на 2,5 млн рублей в Сибири.
Фото с сайта МВД по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru