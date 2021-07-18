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Бензин оптом от производителя по выгодным ценам

  • 18/07/2021, 11:40
Компания «КНТ» осуществляет оптовую продажу топлива в Новосибирске и других городах. Предлагает выгодные условия сотрудничества. Компания располагает собственной нефтебазой и лабораторией, работает в сфере продажи топлива с 2014 года.

Купить топливо оптом можно по выгодным ценам. За год «КНТ реализует свыше 10 000 тонн нефтепродуктов по всей территории Сибири.

Быстрая доставка нефтепродуктов

«КНТ» является надежным поставщиком нефтепродуктов, предоставляет возможности купить бензин оптом по привлекательной стоимости, работает круглые сутки. Организует оперативную доставку керосина, мазута и других нефтепродуктов. Предприятие имеет уникальное логистическое расположение, тщательно контролирует качество выпускаемой продукции.

Всего в распоряжении компании находится 17 нефтебаз. Штат насчитывает 100 квалифицированных нефтепродуктов.

Ассортимент нефтепродуктов включает:

  • бензин;
  • керосин;
  • битум;
  • мазут.

Качество реализуемых нефтепродуктов не вызывает никаких нареканий. Покупать бензин оптом от производителя выгодно. Этой возможностью пользуются многие организации, работающие в различных сферах и, в первую очередь, крупные угледобывающие предприятия.

Сотрудники компании «КНТ» работают слаженно, обладают большим опытом реализации топлива, осуществляют оптовые поставки ГСМ, пользуется навыками современного ведения бизнеса.

Топливо оптом заказывают в основном транспортные организации, но и у других фирм оно пользуется спросом. Покупка нефтепродуктов в розницу обходится гораздо дороже.

Для компании «КНТ» продажа дизельного топлива является основным направлением деятельности, поэтому она предлагает лучшие условия. Главный плюс такого сотрудничества заключаются в реальной финансовой выгоде. В этом на личном опыте убедились многие организации.

Каждому клиенту компания гарантирует индивидуальный подход и высокий уровень профессионализма. Сотрудники компании всегда готовы провести разъяснительную работу. На поставки нефтепродуктов заключается официальный договор, что является еще одним аргументом в пользу сотрудничества с «КНТ», всегда выполняющей принятые на себя обязательства.

Собственный автомобильный парк бензовозов дает возможность оперативно доставлять топливо. Сроки поставок, прописанные в договоре, всегда соблюдаются.

Заказывайте дизельное топливо оптом наряду с другими видами нефтепродуктов и избегайте при этом переплат.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : бензин


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