Хоккеисты «Сибири» не смогли приземлиться в Нижнем Новгороде из-за снегопада

17 октября Нижний Новгород встретил хоккеистов из Новосибирска снегом из-за чего самолет не смог приземлиться. Их перенаправили в Казань. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

– Добрались в Нижний с трехчасовой задержкой, как говорится, не без приключений, – отмечается в сообщении.

Болельщики в комментариях отреагировали на такую новость по-разному:

– Вот, новое оправдание для Немировски будет, мол проблематичный перелет, все дела, поэтому вторая шайба повлияла на психологию. – Я думаю погода прочувствовала, что в город летит команда, которая выиграет у хозяев льда, и не хотела их впускать. – Пожалуйста поменяйте главного тренера, сразу было понятно, что он плохой тренер. – Снег — хорошая примета.

Сегодня, 18 октября, ХК «Сибирь» встретится с «Торпедой». В рамках Континентальной хоккейной лиги обе команды сыграли 31 матч.

Стоит отметить, что на кадрах, которыми делятся местные жители Нижнего Новгорода, настоящая зима. На улицах сугробы, заволокло припаркованные машины, и все это сопровождается сильным ветром.

Движение на дорогах на время парализовало. На борьбу с непогодой направлена вся снегоуборочная техника. Задерживаются авиарейсы.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в Новосибирске.