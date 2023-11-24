За кадром: сотрудники «Ростелекома» посетили ГТРК «Новосибирск»

Команда «Ростелекома» посетила Государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Новосибирск». На экскурсии сотрудники провайдера своими глазами увидели, как создается телевизионный контент, и что происходит за кадром.

«Современное телевидение — близкая нам сфера, и, уверен, что посещение одной из ведущих телекомпаний стало ярким и полезным опытом для нашего коллектива. Такие мероприятия позволяют расширить кругозор и способствуют росту личностного потенциала сотрудников, что является для нас одним из главных приоритетов», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Возможность посетить ГТРК «Новосибирск» вызвала живой интерес: участие в экскурсии приняли несколько десятков представителей провайдера. Заместитель директора ГТРК «Новосибирск» Александр Задорожный провел гостей по ключевым помещениям: показал операторскую, аппаратно-студийный комплекс, ньюсрумы, а главное — съемочный павильон. Здесь сотрудники провайдера понаблюдали за работой режиссерской бригады и диктора, а после попробовали себя в роли ведущих — каждый желающий потренировался читать текст на профессиональную камеру и управлять телесуфлером.

«Было очень волнительно узнать, что происходит по другую сторону экрана. Посмотреть, как все устроено, как работают операторы, режиссеры, журналисты, и, конечно, очень необычно и интересно было находиться на месте ведущего и самостоятельно работать перед камерой», — отметила участница экскурсии, менеджер по работе с персоналом Новосибирского филиала «Ростелекома» Юлия Матвеева.

В завершение экскурсии Александр Задорожный рассказал об основных тенденциях современного телевидения, о задачах команды телеканала и потребностях аудитории, а также ответил на многочисленные вопросы гостей.