Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял Туманность Ориона

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел Туманность Ориона. Снимки он опубликовал на странице «ВКонтакте».

— Туманности Ориона снимок, не красоты ради, а баловства для, — отметил Поляков.

На этот раз, как признался астрограф, он решил похулиганить. Взял Samyang135mm, планетную камеру ZWO ASI662 и экспозициями по 3 секунды снял 300 кадров .

Напомним, что ранее астрофотограф Алексей Поляков снял муху и осу в макросъёмке. На фотографии можно увидеть голову осы. Детально показаны фасеточные глаза, а также усики по всему телу. Муха же оказалась больше исчадьем ада, чем земным существом.

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