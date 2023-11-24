Приостановить продажу участка на Радиостанции просит мэрия Новосибирска

В начале ноября ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 35 га в районе улицы Радиостанция №2 в Первомайском районе. Земельный участок в развивающемся районе Новосибирска, в окружении жилая застройка, коммерческие объекты, транспортная доступность, отличное расположение относительно города — отмечается в сообщении. Стартовая цена лота — 470 млн рублей. Окончание приема заявок намечено на 27 ноября, а сами торги — на 1 декабря.

— Мы подготовили обращение в ДОМ.РФ о том, что продажа участка преждевременна. Направили его в Минстрой. Нам говорили, что его должны отработать с ДОМ.РФ, — сообщил на комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

По его словам, для комфортной и правильной реализации этого проекта в Первомайском районе должны быть понятны сроки реализации проекта развязки на Одоевского.

— Помните, насколько бурно обсуждался вопрос о том, чтобы «перекрасить» 2 га на улице Узорной? Было очень много споров о недопустимости развития жилищного строительства в данной локации до решения транспортного вопроса, а сейчас массив в 35 га, — констатировал чиновник. — По территории также не решен вопрос с соцобъектами. Если на площадке в 2 га мы могли бы справиться собственными силами, то на территории в 35 га — нет. В связи с этим мы также направили обращение в адрес прокуратуры Новосибирска, чтобы сразу урегулировать этот вопрос, а не потом, когда мы будем поджаты какими-то обязательствам. Мы настаиваем на том, чтобы провести работу превентивно, с паузой по этому аукциону. Правительство региона в курсе сложившейся ситуации

Кроме того, Алексей Кондратьев не исключил проблем с общественностью при освоении этого земельного участка, так как на площадке много зеленых насаждений.

Депутаты напомнили, что в районе Радиостанции №2 сейчас строятся три 17-этажных дома и нагрузка на социальные объекты локации давно зашкаливает. Также есть земля, зарезервированная по соцобъекты. Алексей Кондратьев сообщил, что этого резерва хватит для обеспечения социальной инфраструктурой только уже построенных и строящихся домов, и город собирается решить этот вопрос за 2-3 года.

Напомним, под строительство развязки в регионе зарезервировали 16 га — в районе Матвеевки на пересечении Старого шоссе с улицей Одоевского. Сообщалось, что строительство объекта запланировано на 2023-2024 годы. Стоимость объекта на август 2023 года составляла 10,68 млрд рублей. Для строительства развязки разработана проектно-сметная документация. В пресс-службе правительства не исключали, что эта транспортная развязка станет началом еще одного моста через Обь.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска будут платить взносы на строительство соцобъектов.