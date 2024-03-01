За месяц резко выросли цены на торговую недвижимость в Новосибирске

Средние цены продажи торговых объектов в Новосибирске в январе 2024 года выросли на 3%, по сравнению с декабрем 2024. Для сравнения, за весь предыдущий год цены продажи прибавили 7%, говорится в совместном релизе компаний «Отелит» и RID Analytics. На резкий рост цен повлияло появление на рынке более дорогих объектов в сегменте от 200 до 600 кв.м. Производственные объекты за первый месяц 2024 года в городе в среднем подорожали на 2%, а офисные — на 4%.

— Ускорившаяся динамика цен — это ожидания продавцов. Поддержит ли рынок их более высоким спросом, пока непонятно, — отмечает директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

При этом средние ставки аренды по свободным торговым помещениям Новосибирска в январе снизились на 0,9%. Для сравнения, по производственно-складским помещениям в январе ставки увеличились на 3%, а по офисам — на 2,3%.

— Видимо, повторить показатели прошлого года, когда арендные ставки по торговым объектам выросли на 12%, в этом году не получится, — не исключает сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

По ее словам, наиболее существенно за январь снизились арендные ставки на магазины Ленинского района — на 5%. Кроме того, в городе на 2-4% снизились ставки на торговые помещения в цоколе и подвале, а также на четвертом этаже и выше. При этом с первого по третий этаж аренда торговых помещений выросла на 3.1%.

Ранее редакция рассказывала о том, что стоимость аренды торговой недвижимости в некоторых районах Новосибирская поднялась на 20%.