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За минувший сезон в Новосибирске отремонтировали 1,7 млн квадратных метров дорог

  • 22/09/2021, 17:05
Автор:
Новости Новосибирска
Это 10% от общего объема городских дорог, которые необходимо привести в нормативное состояние.

— Наши усилия по взаимодействию с правительством Новосибирской области, Законодательным собранием Новосибирской области позволили суммарно привлечь дополнительно 823 млн рублей на дорожную отрасль. И это без учета средств по нацпроекту БКД. Эти средства позволяют нам отремонтировать 673 тыс. кв. метров дорог. С учетом принятых ранее решений, общий объем дорожного ремонта в Новосибирске составит 1 млн 700 тыс. кв. м. Это 10 % городских дорог, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов города Новосибирска.

На приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние из бюджета Новосибирской области муниципалитет получил 278 млн рублей. В список вошли 85 проблемных дорожных участков. Работы на 84 из них уже завершены. За счет экономии средств список объектов ремонта может быть расширен – рассматривается вопрос о добавлении ещё 11 участков.

Решением депутатов Законодательного собрания Новосибирской области из регионального резервного фонда Новосибирску было выделено 180 млн рублей. Средства добавили к имеющимся у муниципалитета 90 млн рублей и направили на ремонт дорог частного сектора и тротуаров. До конца сезона будет обновлено 94 участка дорог частного сектора.

Также продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом сезоне работы ведутся на 35 объектах, 8 из них переходят на следующий год. Также в работе пять крупных дорожных объектов, четыре из которых будут сданы в этом году (улицы Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевская и Петухова), а также улица Ипподромская (срок сдачи – 2023 год).

Дополнительно в рамках нацпроекта удалось получить 365 млн рублей (281 млн – из федерального бюджета и 84 млн – из областного). За счет этих поступлений в список ремонта было добавлено 10 улиц: Плановая, Кирова, Гоголя, Ленина и др. Также средства пойдут на приведение в нормативное состояние пяти улиц, входящих в гостевые маршруты молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Сейчас полным ходом идёт ремонт дорожного полотна одной из главных транспортных артерий города – Октябрьского моста. Конкурс на выполнение работ состоялся 14 сентября. Из городского бюджета на ремонт направлено 44 миллиона рублей. Работы находятся в завершающей стадии.

Продолжается также строительство станции метро «Спортивная», надземно-подземного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкция дорожной развязки на площади им. профессора Лыщинского. После завершения строительства станция «Спортивная» и прилегающие к ней подъездные пути станут полноценными объектами транспортной инфраструктуры Новосибирска.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги :

Ремонт дорог
дороги Новосибирска
БКД


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