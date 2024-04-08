Рабочая неделя началась с потепления в Новосибирске

В Новосибирске 8 апреля синоптики обещают погоду без осадков.

Исходя из данных сайта Новосибирского гидрометцентра, сегодня, 8 апреля, в Новосибирской области столбик термометра покажет до +8 градусов днем с порывами ветра 4–9 метров в секунду. К вечеру новосибирцев ожидает похолодание — до -8 градусов, в некоторых районах области будет -13 градусов холода.

Понедельник ожидается солнечный день и без осадков.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников взял на контроль противопаводковые мероприятия в регионе.