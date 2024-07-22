За неделю более 9 тысяч мигрантов въехало в Новосибирскую область

За неделю в Новосибирскую область прибыло 9507 иностранных граждан. Из них 4388 человек встали на миграционный учёт.

Как сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области, 3197 человек приехали в регион, чтобы работать.

Также за неделю правоохранители проверили 17 объектов, чтобы проконтролировать соблюдение миграционного законодательства.

С 15 по 17 июля в местах, где обычно проживают иностранцы, были проведены проверки. Всего проверили 152 иностранных гражданина. В результате составили 14 протоколов.

— Всего выявлено 138 нарушений миграционного законодательства. В административном порядке выдворены 47 иностранцев, — подчеркнул Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 6 тысяч мигрантов покинули Новосибирскую область.