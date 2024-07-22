Бастрыкин потребовал отчет по избиению 11-летней девочки мигрантами в Новосибирске

Глава Центрального аппарата СК Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу об избиении 11-летней девочки детьми мигрантов в Новосибирске. Подростки напали на школьницу, били ее ногами, угрожали ножом и бросали в нее бутылку. Инцидент произошел на детской площадке на улице Высоцкого вечером 29 июня и попал на видео.

— По данному факту следователями СК по Новосибирской области расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство». Личности нападавших следствию известны. Установлено, что они являются уроженцами одного из государств Центральной Азии, — сообщили в региональном СК.

Напомним, ранее по данному происшествию Бастрыкин поручал руководителю новосибирского СК представить доклад. Было возбуждено уголовное дело. Повторный отчет главный следователь России запросил в связи с открывшимися новыми обстоятельствами: мама пострадавшей девочки сообщила о том, что у одного из обидчиков ее дочери при себе был нож.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из дворов в Хилокском микрорайоне Новосибирска дети мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика.