За неделю из Новосибирской области уехали 9,5 тысячи мигрантов

За прошедшую неделю в Новосибирскую область въехало 7638 иностранных граждан, а выехало — 9519.

— В ходе профмероприятий было проверено 13 объектов, выявлено 131 нарушение миграционного законодательства. Депортирован 1 человек, — сообщил на оперативном совещании Андрей Кульков, руководитель ГУ МВД Новосибирской области.

Он обратил внимание на рейд, который состоялся 11 декабря в Хилокском жилом массиве. В рамках мероприятия была проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на улице Малыгина.

— Проверен 41 иностранный гражданин, 17 автомобилей, в отношении одного иностранца был составлен административный протокол. Он помещен в центр временного содержания для дальнейшего выдворения. В отношении 5 водителей составлены административные протоколы, — рассказл руководитель ГУ МВД.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске. Они возмущены «высылками» на родину и запретами на въезд.