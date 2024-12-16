За самовольное украшение подъезда к Новому году новосибирцам грозит штраф

Украшение подъездов жилых домов к Новому году без разрешения может привести к наложению штрафа.

Согласно Жилищному кодексу (статья 36), обще имущество многоквартирного дома, к которому относятся в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы и лифты, принадлежат всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Поэтому любое украшение подъезда или лифта считается самовольным.

Стоит отметить, что за нарушение норм жилищного кодекса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц она составляет от 400 рублей до 5 тысяч рублей.

Последствия могут быть гораздо серьезнее. В случае возникновения пожара и гибели людей из-за новогодней атрибутики, инициатору грозит уголовная ответственность.

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