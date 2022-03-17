В правительстве разработали новые меры поддержки лесной промышленности

— Наша задача — сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве и не допустить срывов в работе. Введенные санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен не лесоматериалы, а внутри страны у нас есть все возможности для создания новых производств, — цитирует вице-премьера РФ Викторию Абрамченко ТАСС.

По словам вице-премьера, речь идет, в частности, об импортозамещении в сфере химии и флафф-целлюлозы.

Кроме того, планируется также создание производств сопутствующих товаров для переработки древесины — химикатов и подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей мебельной фурнитуры.

В рамках новых мер поддержки до пяти лет будет увеличен срок льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины. Кроме того, принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок платы за использование лесов, а также введение на год моратория на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.