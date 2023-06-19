За неделю новосибирские пожарные ликвидировали 309 пожаров

С 13 по 18 мая в Новосибирской области произошло 309 пожаров, из них 222 случая – горение мусора и сухой растительности, сообщили в пресс-службе ЯМЧС по Новосибирской области. Отмечается, что во время возгораний в жилом секторе девять человек получили травмы, двое погибли, в том числе один ребенок. Огнеборцы спасли из задымленных и горящих помещений восемь человек.

— В пятницу, 16 июня, в селе Бобровка Сузунского района произошел пожар в двухэтажке в переулке Центральный. В 02:55 из квартиры на первом этаже шел дым. Самостоятельно эвакуировались на свежий воздух 22 жильца. Еще пятерых человек пожарные спасли со второго этажа по трехколенной лестнице. Среди спасенных трое детей, — уточнили в пресс-службе.

При этом, пожар был ликвидирован за 39 минут. Огонь повредил в квартире водонагреватель, расположенный в ванной комнате. Предварительно нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно большая электронагрузка, привели к возгоранию.

Ранее редакция сообщала, что 11-летний ребенок погиб во время пожара на даче.