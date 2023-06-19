На школьные выпускные мобилизовали полицейских и кинологов с собаками

— В этом году выпускные будут проходить в 933 школах региона. В них примут участие 47334 выпускника девятых и одиннадцатых классов, — сообщил на оперативном совещании министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Общее количество одиннадцатиклассников, которые в этом году оканчивают школы области немного уменьшилось — до 14006 (-700 человек), а девятиклассников увеличилось до 33728 (+3500).

— Для обеспечения безопасного проведения выпускных вечеров мы издали приказ о проведении мероприятий с 23 по 28 июня. Графики направлены в МВД и МЧС Новосибирской области с которыми налажено взаимодействие. За каждой школой закреплены сотрудники полиции, которые будут осуществлять охрану общественного порядка от начала мероприятия до их завершения. Перед мероприятиями все школы проверят кинологи с собаками, — отметил Федорчук.

Кроме того. во всех школах принимаются меры по соблюдению порядка и безопасности, а также недопущению употребления алкогольных напитков, несанкционированного доступа посторонних граждан.

Кроме того, в 14 муниципалитетах области пройдут общегородские выпускные для выпускников 11 классов с торжественным вручением аттестатов и концертной программой. Всего в данных мероприятиях примут участие 7546 тыс выпускников из 390 школ, а также родители и педагоги. Напомним, 23 июня на Михайловской набережной в Новосибирске пройдет единый городской выпускной. Эта традиция возобновляется после пандемийного перерыва.

29 и 30 июня в Новосибирске также пройдет губернаторский прием «Золотые надежды России».

По словам Сергея Федорчука, к концу недели планируется озвучить результаты сдачи основного этапа ГИА и ЕГЭ. Как добавил мэр Анатолий Локоть, в городе уже определились стобальники, а одна выпускница набрала 200 баллов по результатам экзаменов. Мэр заявил, что это не предел.

Ранее редакция сообщала о том, что космонавтка Анна Кикина поучаствует в едином общегородском выпускном в Новосибирске.