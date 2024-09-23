В Новосибирске назвали самые привлекательные для туристов места в регионе

В Новосибирске назвали самые популярные в 2024 году районы у туристов в регионе. С начала года нашу область посетили 1,6 млн путешественников, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года.

— По туристическому потоку Новосибирская область занимает первое место в Сибири и 11 по всей стране, — заявили Atas.info в региональном Минэкономразвития.

В одном из привлекательных для туристов районе — Ордынском, путешественникам показали Караканский бор, Заволокинскую деревню и старое село Чингис. В Маслянинском районе предлагали туры в старейшее село Егорьевское, сплавы по рекам, посещение природных троп. Сузунский район порадовал туристов «Монетным двором». Мошковский и Коченевский район востребованы у отдыхающих, ориентированных на сибирскую гастрономию.

Ранее в правительстве региона заявляли, что в следующем году появится множество современных комфортабельных модульных гостиниц в экологически чистых районах области. Речь идет о курорт-отеле «Маслянино» в Маслянинском районе, эко-домиках на территории санатория «Краснозёрский» в Краснозёрском районе и на территории базы отдыха «Голубое озеро» в Бердске.

Ранее редакция сообщала о том, что в рейтинге IQ городов Новосибирск занял седьмое место среди городов с населением более миллиона человек. За год город «поумнел» почти на 15 баллов.