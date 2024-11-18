За неделю в три раза выросло количество погибших на пожарах в Новосибирской области

В период с 11 по 17 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 89 случаев пожара.

Как сообщает МЧС по региону, в ходе ликвидации возгораний сотрудники пожарной службы спасли 25 человек, ещё 11 получили травмы. К сожалению, в результате пожаров погибли 8 человек, среди них было 5 детей.

— В сравнении с прошлой неделей количество погибших на пожарах возросло в три раза. Для стабилизации оперативной обстановки в регионе подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области переведены на усиленный режим несения службы, — говорится в сообщении.

Непосредственно в Новосибирске за семь дней зарегистрировано 32 пожара.

В результате погибли два человека. Один из них находился в частном доме, а другой — в хозяйственной постройке. Ещё четверо получили травмы.

Специалисты напоминают, что с наступлением зимнего периода необходимо особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными при обращении с огнеопасными предметами и огнем.

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС назвали причины пожара, в котором погибли четверо детей и их мать.