Очередной технический дефолт допустила новосибирская сеть кофеен «Кузина»

Новосибирская компания ООО «Кузина» снова допустила технический дефолт по облигационному выпуску серии БО-П02, не исполнив обязательства по выплате дохода за 19 купонный период на сумму 863,1 тыс. руб. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Как уточнил финансовый консультант эмитента, «Кузина» должна выплатить купон в течение десяти дней, чтобы технический дефолт не перешел в фактический.

По действующему законодательству компания имеет право в течение 10 рабочих дней исполнить обязательства перед инвесторами и не допустить наступления фактического дефолта. Если же этого не будет сделано, то по прошествии указанного срока, держатели облигаций смогут потребовать досрочного погашения выпуска «Кузина-БО-П02» объемом 70 млн. руб.

Напомним, несколько дней назад следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы бывшим сотрудникам «Кузины», количество пострадавших тогда не уточнялось.

Это не первый случай техдефолта «Кузины». Недавно сеть кофеен также не исполнила обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода по облигациям. Тогда кондитерской сети удалось уложиться в срок 10 дней и выплатить купонный доход на сумму 949 200 руб. (по 13,56 руб. на облигацию).

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Основателем сети считается американец Эрик Шогрен. Управляющим компании является Евгения Головкова. По итогам 2023 года выручка организации составила 420,9 млн руб. (−8%), чистая прибыль — 3,3 млн руб.

На данный момент, по информации 2ГИС, под этим брендом в городе работает 41 отдел. Также «Кузина» открыла точки в Барнауле и Москве. По информации Rusprofile, выручка ООО «Кузина» в 2023 году составила 421 млн рублей, прибыль — 3,3 млн рублей.

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