Под видом сына из «прошлой жизни» сектант отжал квартиру у пожилой сибирячки

Жительница Новосибирска завещала свою квартиру человеку, который представился ее сыном из прошлой жизни. С этим была не согласна семья, которая ухаживала за ней долгие годы.

В октябре 2023 года Екатерина П.*, проживающая в Новосибирске, обратилась к нотариусу, чтобы оформить наследство. Ушла из жизни сестра её бабушки, за которой она и её семья ухаживали на протяжении многих лет. У пожилой женщины не было близких родственников, и в знак признательности за заботу и внимание та завещала свою квартиру внучатой племяннице.

— Однако выяснилось, что за три года до кончины 80-летняя Зинаида Р.*, попав под влияние секты, подписала договор дарения своей единственной квартиры с неким мужчиной из Кургана, — говорится в сообщении Новосибирского областного суда.

Женщина была очень коммуникабельной и интересовалась идеями о реинкарнации, верила в существование неких духовных сущностей. Несколько лет назад она познакомилась с Петром В.*, который смог втереться к ней в доверие, рассказав, что в одной из своих предыдущих жизней они были матерью и сыном.

Мужчина стал проявлять инициативу в общении с женщиной, регулярно навещая её и выражая желание называть её мамой.

Внучатая племянница инициировала судебное разбирательство с целью признать договор дарения недействительным. Основанием для этого послужило то, что дарительница в момент заключения сделки была в пожилом возрасте, страдала прогрессирующим слабоумием, перенесла инсульт, а также была введена в заблуждение относительно сути сделки из-за обмана со стороны одаряемого.

Судебная психиатрическая экспертиза подтвердила слова указанные в иске. Вкупе с другими обстоятельствами дела суд признал иск обоснованным и отменил договор дарения как недействительную сделку.

Но Петр В.* не согласился с решением суда первой инстанции, и его представитель обратился в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда. Апеллянт просил решение суда отменить, принять по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказать.

— Судебная коллегия Новосибирского областного суда, изучив материалы дела, не нашла оснований для изменения судебного акта. Решение вступило в законную силу, — подчеркивается в сообщении суда.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обратил в доход государства имущество Свидетелей Иеговы** под Новосибирском

* Имена изменены

**Верховный Суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его структуру местные религиозные организации