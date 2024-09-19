Силовики обнаружили «гнездо» с мигрантами в новосибирском Кирово

Утром 19 сентября силовики нагрянули в Советский район Новосибирска и обнаружили там скопление мигрантов.

Правоохранители совместно с МЧС, сотрудниками УФСБ, СК и прокуратуры провели рейд по выявлению незаконных мигрантов и соблюдения пожарной безопасности. В их в зону внимания попал жилой район Кирово.

Десяток иностранных специалистов проверяющие нашли в здании на улице Солнечногорской. Гости из Средней Азии устроили здесь свою общагу: имелись спальные места, уголок для трапезы, а также вещи местных обитателей.

— Один из иностранных граждан находился на территории РФ незаконно. В настоящее время решается вопрос о его выдворении за пределы России, — сообщили Infopro54 источник в прокуратуре региона.

Кроме того, в действиях собственника помещения выявлены многочисленные нарушения правил противопожарного режима. В отношении хозяина здания следователями СК и прокуратурой будут приняты соответствующие меры.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов-скотников забрали с фермы и доставили в новосибирский. Иностранцы спали в сарае вместе с баранами и коровами. Правоохранители устанавливают личность хозяина фермы, так как его на месте не оказалось.