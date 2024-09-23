Запрет ночной продажи алкоголя в жилых домах одобрен региональным правительством

На заседании сегодня, 23 сентября, Правительство Новосибирской области одобрило ограничения продажи алкоголя предприятиями общепита в жилых домах. Информацию передала пресс-служба правительства.

В соответствии с проектом закона, ограничение вводится с 22 часов до 9 часов по местному времени. Кроме того, согласно изменениям, продажа в розницу пива и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в т.ч. которые находятся в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Отмечается, что изменения будут внесены в региональный Закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории НСО», а также в ст. 3 регионального Закона «О полномочиях органов госвласти Новосибирской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Напомним, что в начале текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет региональные власти правом вводить такие ограничения.

Ранее редакция сообщала, что продавцов алкоголя обяжут платить госпошлину за каждую розничную точку.