Запрет ночной продажи алкоголя в жилых домах одобрен региональным правительством

На заседании сегодня, 23 сентября, Правительство Новосибирской области одобрило ограничения продажи алкоголя предприятиями общепита в жилых домах. Информацию передала пресс-служба правительства.
В соответствии с проектом закона, ограничение вводится с 22 часов до 9 часов по местному времени. Кроме того, согласно изменениям, продажа в розницу пива и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в т.ч. которые находятся в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Отмечается, что изменения будут внесены в региональный Закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории НСО», а также в ст. 3 регионального Закона «О полномочиях органов госвласти Новосибирской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Напомним, что в начале текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет региональные власти правом вводить такие ограничения.
Ранее редакция сообщала, что продавцов алкоголя обяжут платить госпошлину за каждую розничную точку.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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