За незаконные митинги осуждены семеро новосибирцев

Согласно статистике суда Новосибирской области, за период с 24 февраля по 5 марта вынесены обвинительные приговоры в отношении семи человек за участие в несанкционированной акции против специальной военной операции на Украине. Они признаны виновными по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и ст. 20.2. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

— Ч. 1 ст. 19.3 — 2 лица: 1— административный арест 2 суток, 1— штраф в размере 4 000 рублей; ч. 2 ст. 20.2 — 2 лица (арест 8 суток), 1— штраф в размере 28 тысяч рублей; ч. 5 ст. 20.2 — 2 лица: 1— штраф в размере 10 000 рублей, 1— 20 часов обязательных работ; ч. 8 ст. 20.2 — 1 лицо (180 часов обязательных работ), — приводят статистические данные Новосибирский областной суд и управление судебного департамента. — Дела рассматривали Центральный, Октябрьский и Калининский районный суды Новосибирска.

Напомним, что на днях Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области в связи с ситуацией вокруг военной спецоперации на Украине распространило информацию об уголовной ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях протеста. В настоящее время участникам противозаконных акций может грозить до 8 лет лишения свободы, организаторам — до 15 лет в случае, если акция перерастет в массовые беспорядки с применением насилия.

Ранее, 24 февраля, в центре Новосибирска были задержаны несколько десятков участников несанкционированной акции, заявивших, что они выступают против боевых действий на территории Украины.

— Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждет наказание в соответствии с действующим законодательством, — комментировали ситуацию в правительстве Новосибирской области.

Как уже сообщалось, в мирное время за участие в несанкционированных акциях к ответственности привлекались депутаты горсовета Сергей Бойко, Антон Картавин (оба — коалиция «Новосибирск 2020»), Александр Мухарыцин («Единая Россия»), блогер Тимур Ханов.