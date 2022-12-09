Законопроект об уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности рассмотрят в Госдуме

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

— УК РФ предлагается дополнить новыми составами преступлений, устанавливающими ответственность за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности; за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, за организацию диверсионного сообщества и участия в нем, — говорится в пояснительной записке.

При этом преступления диверсионной направленности по степени общественной опасности предлагается считать аналогичными преступлениям террористической направленности, поскольку они также совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

Кроме того, к обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, предлагается отнести совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

Наказанием за создание диверсионного сообщества будет пожизненное лишение свободы либо на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

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Фото с сайта Госдумы