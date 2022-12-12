За отдых в январе-феврале — ну очень хорошая скидка в санатории «Рассвет»!

После новогодних праздников в санаториях обычно наступает тихое время, когда любят приезжать те гости, которые проходят регулярное обследование, чек-ап или курсовые программы лечения. Это неудивительно: в январе-феврале можно получить скидку на путевку с лечением до 20%.

В санатории поясняют, что условия акции действуют на все программы и номера проживания. Напомним, выбор программ лечения, санаторно-курортных процедур в «Рассвете» очень большой.

Это программы, направленные на лечение и профилактику хронических заболеваний, травм. Они разработаны врачами санатория с учетом рекомендаций Минздрава РФ и использованием современного медицинского оборудования:

— лечение и профилактика щитовидной железы,

— «Легкое дыхание» — программа лечения и восстановления органов дыхания,

— «Царство Морфея» — программа улучшения сна,

— «Радость движения» — программа лечения суставов,

— «Здоровый позвоночник» — программа лечения и реабилитации позвоночника,

— «Стоп диабет» — лечение сахарного диабета,

— «Женское время» — программа лечения женских гинекологических заболеваний,

— «Здоровое сердце и сосуды» — программа лечения заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы.

Большим спросом у гостей санатория третий год пользуется программа «Реабилитации после COVID-19». Очень важно внимательно относиться к своему здоровью после перенесенного коронавируса. А ведь сейчас наблюдается очередной подъем заболеваемости.

Востребованы и детские программы. К профильным врачам, которые работают в «Рассвете», записываются мамы, желающие поправить здоровье своего ребенка в комфортной обстановке, когда лечебные процедуры можно совместить с прогулками по зимнему лесу. И вместе с тем покормить белочек.

Трендом последних лет стали такие программы, как «Худеем с мастерами» и «Антистресс». Январь-февраль — отличное время, чтобы привести себя в порядок. Тем более что скоро весна, а значит, нужно заряжаться энергией.

Срок бронирования путевки, по которой вы можете получить большую скидку, — с 22 ноября 2022-го по 28 февраля 2023 года. Период для заезда — с 8 января 2023-го по 28 февраля 2023 года.

В санатории «Рассвет» можно оформить путевку в беспроцентную рассрочку на 6-10 месяцев без первоначального взноса.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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