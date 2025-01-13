За переезд в Новосибирскую область северянину заплатят более 100 тысяч рублей

В Новосибирской области суд вынес решение о взыскании с отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации компенсации расходов, связанных с переездом жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте».

В 2023 году мужчина, выйдя на пенсию, принял решение покинуть Крайний Север, где он провёл долгие годы своей жизни. Собрав все свои вещи, он отправился в путешествие на автомобиле в Тогучин, расположенный в Новосибирской области.

В пути пенсионер не забывал сохранять все чеки за бензин, которые получал на заправках. Спустя год он обратился в СФР с заявлением о компенсации расходов на переезд, но получил отказ. В ответ на это сибиряк решил обратиться в суд.

— Фактическая стоимость перевозки груза истца (автомобильным транспортом) в размере 165 000 рублей превышает стоимость перевозки груза железнодорожным транспортом, исходя из размера железнодорожного тарифа. С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 129 317,26 рублей, — сообщили служители Фемиды.

В итоге суд принял решение в пользу пенсионера и обязал Социальный фонд Российской Федерации выплатить ему 129 317,26 рублей.

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