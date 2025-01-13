В декабре в Новосибирске выросли цены на всю коммерческую недвижимость

В конце 2024 года в Новосибирске вновь выросла в цене торговая недвижимость. По данным ООО «Сибирская юридическая компания», средняя цена квадрата в сделках купли\продажи в декабре составляла 127,5 тысяч рублей (+3,7% к ноябрю). Это самый высокий показатель за полгода.

Наибольшее значительный прирост в цене показала складская недвижимость — до 68,5 тысяч (+9,6%). Впрочем, пока цена не дошла до октябрьского максимума — 73,4 тысячи.

Больше всего покупатели платили в декабре за офисную недвижимость — 132,3 тысячи рублей. Однако, по сравнению с ноябрем, ее цена упала на 4,4%.

Что касается аренды, то по итогам декабря 2024 года самой дорогой в Новосибирске была торговая недвижимость — 1,4 тысячи рублей за квадрат. По сравнению с ноябрем аренда показала небольшой рост (1.9%). Однако, августовского максимума (1,6 тысяч рублей) не достигла.

До 1060 рублей за квадрат (+7,3% к ноябрю) подорожала в среднем аренда офисов. Пока это максимальный показатель за полгода.

Склады в декабре можно было арендовать за 612 рублей квадрат (+1,7%). Максимальный цены эксперты фиксировали в июле (631 руб).

В целом, по оценке аналитиков компании, доходность инвестиций в офисы в декабре выросла на 11,5%. Однако окупаемость этих вложений составляет 10,4 года. Доходность торговых помещений упала на 1,4%, но их окупаемость составляет 7,1 год.

Ранее редакция сообщала о том, что торговая недвижимость в Новосибирске подорожала за год до 27%.