За перевоз крупногабаритных вещей в багажнике авто будут наказывать рублем

По сообщению издания ГЛАС.ru со ссылкой на PRIMPRESS, также полмиллиона рублей грозит штраф людям, рискнувшим перевезти негабаритные предметы в багажнике на арендованном автомобиле или в машине каршеринга.

Тогда штраф придет на имя компании – владельца машины, но вероятнее всего та привлечет к ответственности клиента, который был за рулем в этот момент.

Кроме того, на 500 тыс. рублей оштрафуют собственника автомобиля в том случае, если нарушение было зафиксировано дорожной камерой. Отмечается, что штраф будет выписан в автоматическом режиме.

В ведомстве предупреждают, что с 12 ноября ГИБДД будет активно отслеживать таких водителей.

Ранее редакция сообщала, что МВД России обновляет «перечень неисправностей и условий», когда будет недопустимо использование автомобиля. Вступление документа в законную силу ожидается 1 марта 2023 года.