Создатели кредитного потребительского кооператива обманули пайщиков на 114 млн рублей

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей областного центра. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Томской области.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые создали кредитный потребительский кооператив граждан «Уран». Под предлогом высоких процентов по вкладам они привлекали граждан, с которыми заключали договоры привлечения заемных средств пайщиков, при этом намерений выполнять обязательства по возврату денежных средств не имели.

— На протяжении более пяти лет жители Томска и Томской области вступали в члены данного кооператива, заключали гражданско-правовые договоры, в соответствии с которыми передавали личные сбережения фигурантам уголовного дела, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратура Томской области.

Указанными действиями 264 пайщикам причинен ущерб на сумму свыше 114 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Северский городской суд Томской области для рассмотрения по существу. Максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет.

По данным СПАРК-Интерфакс, кредитный потребительский кооператив граждан «Уран» действовал на территории Северска с декабря 2005 года.

Ранее редакция сообщала, что в 2021 году кредитные кооперативы выдали новосибирцам почти 660 млн рублей.