Рекламодателям

В Китае новая вспышка COVID-19

  • 11/11/2022, 15:20
Автор:
В Китае новая вспышка COVID-19
Только за сутки было выявлено свыше 10 тыс случаев заражения COVID-19, из них у 1 209 инфицированных высокая температура, кашель и другие симптомы коронавируса, а 9 520 человек переносят вирус бессимптомно.

По данным Федерального агентства новостей, более 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Китае. Такие показатели зафиксированы впервые с апреля текущего года, свидетельствует статистика Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что из инфицированных у 1 209 человек наблюдается высокая температура, кашель и другие симптомы коронавируса, а 9 520 человек переносят вирус бессимптомно.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны находится порядка 70 тысяч заболевших COVID-19. Из них 85% — бессимптомные носители.

За неделю новые случаи заражения были выявлены во всех китайских регионах на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного района.

 

Ранее редакция сообщала, что увеличились сроки доставки товаров из Китая в регионы Сибири из-за вспышек COVID-19, посылки могут идти по 50-60 дней.

Фото: pixabay.com — fernandozhiminaicela

316

Рубрики :

Регионы: Китай

Теги : коронавирус ковид здоровье COVID-19


Спецоперация на Украине

Производство на бердской обувной фабрике могут возобновить для нужд спецоперации
11/11/22 10:29
Новосибирский бизнес закупил для мобилизованных аптечки
10/11/22 12:21
Доходы мобилизованных граждан теперь не берутся в расчет для оценки нуждаемости
9/11/22 17:31
экологические нарушения

В 2022 году количество зарегистрированных экологических нарушений в регионе выросло на 34%

За 2021-2022 годы прокуроры пресекли свыше 6,9 тысячи нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха, вод, недр, лесопользования, обращения с отходами.
Читать статью >>
ликвидация свалок

На ликвидацию двух крупных свалок Омску выделили 500 млн рублей

Ранее регион получил почти 300 млн на подготовительные работы по ликвидации этих объектов.
Читать статью >>
уборка улиц

В пилотный проект по уборке улиц вошел третий район Новосибирска

Об уличном «суверенитете», в том числе для своевременного вывоза снега, заговорили в Первомайке.
Читать статью >>
уборка снега

Прокуратура проверит как Новосибирск убирают от снега

В соцсетях уже появились гневные комментарии водителей и пешеходов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

Виктор Толоконский, известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления, человек, для которого Новосибирск стал судьбой, — о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться.
Все материалы
Лента новостей

МТС улучшила качество связи вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула

11/11/2022, 16:06

Завершена реконструкция первого участка дамбы в Кузбассе

11/11/2022, 15:51

Создатели кредитного потребительского кооператива обманули пайщиков на 114 млн рублей

11/11/2022, 14:21

В 2022 году количество зарегистрированных экологических нарушений в регионе выросло на 34%

11/11/2022, 13:37
Популярное

За перевоз крупногабаритных вещей в багажнике авто будут наказывать рублем

11/11/2022, 14:44

IKEA угрожает судом разработчику хоррора The Store

11/11/2022, 12:14

Детям в РФ упростят устройство на работу с 14 лет

10/11/2022, 16:40

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков

11/11/2022, 11:04

АО «Разрез Колыванский» получило кредитный рейтинг А+ RU от агентства АКРА

11/11/2022, 10:58

ТИОН нарастил выпуск систем очистки воздуха для медучреждений благодаря нацпроекту

11/11/2022, 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска