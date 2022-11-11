В Китае новая вспышка COVID-19

По данным Федерального агентства новостей, более 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Китае. Такие показатели зафиксированы впервые с апреля текущего года, свидетельствует статистика Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что из инфицированных у 1 209 человек наблюдается высокая температура, кашель и другие симптомы коронавируса, а 9 520 человек переносят вирус бессимптомно.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны находится порядка 70 тысяч заболевших COVID-19. Из них 85% — бессимптомные носители.

За неделю новые случаи заражения были выявлены во всех китайских регионах на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного района.

Ранее редакция сообщала, что увеличились сроки доставки товаров из Китая в регионы Сибири из-за вспышек COVID-19, посылки могут идти по 50-60 дней.