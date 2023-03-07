Российским семьям хотят выдавать сертификаты на покупку машин отечественного производства

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой выдавать многодетным семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на покупку автомобилей «АвтоВАЗа», передают «Известия».

По ее мнению, сертификата в один миллион рублей на эти цели должно хватить.

Депутат отметила, что ныне действующие в стране меры поддержки рождаемости незначительны, и проблема демографии по-прежнему не утрачивает своей актуальности. В доказательство своих слов, Лантратова привела данные Росстата, в соответствии с которыми, в прошлом году численность населения в стране упала на 555 тысяч человек.

Яна Лантратова, уверена, что многие семьи хотят купить машину и нуждаются в ней, но им попросту не хватает на это денег. И, если выдать таким семьям сертификат на один миллион рублей, то они смогут приобрести новую Lada Granta или Niva Legend от «АвтоВАЗа».

Однако эксперты выразили сомнение в возможности отечественного производителя удовлетворить спрос.

— Для многодетных семей нужна большая машина, а в России выбор невелик: это либо «Газель», либо «Ларгус», который сейчас не производится, — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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